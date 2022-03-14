Снаряд попал в жилой дом на севере Киева

Ранним утром на севере Киева снаряд попал в многоэтажный жилой дом, один человеке погиб, десять пострадали, около 70 жильцов эвакуированы.Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В результате боевых действий в украинских городах каждый день гибнут мирные жители, хотя в Москве заявляют, что российская армия целится только по военным объектам.

На месте событий побывала корреспондент Euronews Анелиз Боржес:

"Местные жители рассказали мне, что здесь нет никакой военной инфраструктуры, школа расположена всего в сотне метров от здания, ставшего сегодня мишенью. Они сказали мне, что потрясены произошедшим. Я видела несколько человек, которые пытались найти на месте взрыва свои уцелевшие вещи. В украинском парламенте назвали этот удар еще одним актом терроризма со стороны России ".