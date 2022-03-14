Женщины-беженки с Украины подвергаются опасности

Молодые, беззащитные женщины-беженки, часто с маленькими детьми,- потенциальные жертвы злоумышленников. Нажиться на миграционном кризисе, разразившимся после вторжении России на Украину, пытаются контрабандисты. Есть опасность попасть в руки других преступников. Несколько дней назад в Польше был арестован мужчина, который поселил у себя беженку и изнасиловал ее.

"В сложившейся ситуации существует небольшой процент людей, занимающихся торговлей людьми, педофилов или других преступников" - говорит Джоанна Маркинг, которая отвечает за приют для матерей-беженок в польсокм городке Медыка. "Поэтому те, кто оказался без поддержки, устал и истощен, очень уязвимы" .

Ханна, беженка из Одессы: "Может быть нам просто повезло. Потому что у моей подруги скверные люди пытались отобрать на станции все ее деньги. При этом выглядели они как те, кто хотят помочь. Но они совсем не помогли".

Более двух с половиной миллионов человек, в большинстве своем женщины и дети, бежали с Украины с начала военных действий. Часто эти люди не говорят на языке страны, в которую они прибыли.

Ирина, беженка: "Поступает много очень опасных предложений от разных людей. Они могут обещать поддержку: бесплатно, добраться до любой страны, найти квартиру, еду, получить бесплатную медицинскую помощь. Но это неправда"

На многих пограничных постах были замечены мужчины, предлагающие помощь прибывшим девушкам. Одни делают это бескорыстно, другие - нет.

Стефан Кребс, волонтер из Германии: "Мы удивлены, что информация такого рода совсем не собирается", - говорит волонтер из Германии, прелагающий беженцам транспорт. "Мы, например, нормальные люди. Но есть парни, которые готовы делать нехорошие дела".

Именно поэтому беженцам необходимо быть бдительными.