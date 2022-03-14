Ракетный удар по Эрбилю: КСИР взял ответственность

Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью которого называются израильские объекты в Ираке. В заявлении говорится что нападение стало ответом на недавний удар Израиля в районе Дамаска, в результате чего погибли два офицера Корпуса.

В результате обстрела в Эрибле были ранены два мирных жителя. Их состояние не потребовало госпитализации. Спутниковый телеканал Kurdistan24, расположенный вблизи консульства США, сразу после удара вышел в прямой эфир из студии, чтобы показать последствия.

Арабских СМИ сообщили, что удар мог поразить объекты израильской разведки "Моссад". Власти Иракского Курдистана опровергают информацию, что на территории провинции Эрбиль находятся такие центры. Багдад расценил произошедшее как нарушение международных принципов и норм и потребовал от Тегерана объяснений. Послу Ирана вручена нота протеста.

США назвали эта атаку вопиющим нарушением суверенитета Ирака. По данным иракские и американских чиновников, обстрел велся с территории Ирана.