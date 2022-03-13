Разрушения в украинских городах и попытки эвакуации мирных жителей

В ночь на воскресенье Яворовский военный полигон во Львовской области на границе с Польшей подвергся авиаударам, были выпущены несколько ракет. Взрывы в этом регионе прозвучали впервые с начала российского вторжения на Украину. Об этом сообщили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовой. По последним данным, девять человек погибли, 57 получили ранения.

Генштаб вооруженных сил Украины по итогам субботы сообщило, что российская армия замедлила темпы наступления на большинстве направлений и ведет перегруппировку войск. В субботу вечером тероборона Киева остановила продвижение российской военной техники.

Украинская православная церковь сообщила, что во время обстрела пострадали постройки Свято-Успенской Святогорской Лавры в городе Святогорске Донецкой области. На территории монастыря находились свыше 500 беженцев, в том числе более 200 детей.

По данным Киева, за время боевых действие погибли около 1 300 украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеобращении заявил:

"Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы. У них нет такого духа. Они держатся только на насилии, только на терроре, только на оружии, которого у них много".

Уже почти две недели в осаде российских войск находится Мариуполь. Европейское пресс-фотоагентство опубликовало снимки, полученные спутником Maxar, на которых видны масштабные разрушения и дым от пожаров.

Стратегически важный на донецком направлении город Волнвоха уже практически разрушен. Продолжаются бои за его территории

По данным Москвы, с территории Украины в Россию эвакуированы более 230 тысяч человек, всего 2,6 млн граждан выразили желание эвакуироваться. В Национальном центре управления обороной РФ обвинили "вооруженных националистов" в минировании жилых кварталов. "Гуманитарная ситуация на Украине к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться , а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов", — заявил начальники центра Михаил Мизинцев.

Тяжелым обстрелам подвергся город Николаев, повреждены онкологическая больница и другие медучреждения, а также школы.

В субботу украинские власти смогли эвакуировать по гуманитарным коридорам 13 тысяч человек. В Киеве вновь обвинили российские силы в срыве попыток вывоза мирного населения. Стороны обвиняют друга в срыве договоренностей по гуманитарным вопросам.

Тем временем жители Харьковской области, как и многие украинцы в эти дни, проходят военную подготовку и курсы по оказанию первой медицинской помощи и помогают поддерживать жизнеобеспечение своих районов.