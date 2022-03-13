Воскресное утро со звуками взрывов: репортаж Euronews из Львова

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес находится во Львове. Она рассказывает о происходящем на западе Украины:

"Восемнадцатый день российской наступательной операции на Украине начался с бОльшего числа обстрелов на западе страны. Звуки взрывов были слышны в центре Львова в воскресенье утром.

Ракетный удар пришелся по базе Яворово, международному военному объекту, где украинские силы проводили учения вместе с военными НАТО. Последние были выведены оттуда в феврале.

На этом военном объекте сейчас размещается новый иностранный легион Украины. На данный момент неизвестно, есть ли иностранцы среди десятков жертв нападения, ставшего самым смертоносным с начала войны.

Тем временем аэропорт в городе Ивано-Франковске подвергся удару вот уже во второй раз за два дня.

Люди в этой части Украины задаются вопросом, станет ли Ивано-Франковск новым направлением наступательной операции Владимира Путина по мере расширения военных действий на Украине.

А пока сотни тысяч людей едут сюда или проезжают через город в поисках убежища от бомбардировок на востоке страны и в столице Киеве. Беженцы теперь обеспокоены, не потеряют ли они последнее безопасное пристанище, которое было в их стране".