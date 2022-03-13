Мир для Украины: в Европе прошли антивоенные акции

По всей Европе снова прошли демонстрации против войны на Украине. В Германии акции состоялись во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге. Антивоенный марш в Берлине, по данным полиции, собрал до тридцати тысяч участников.

Организатором манифестаций выступил альянс "Останови войну". В ранее опубликованном обращении альянс призвал президента России Владимира Путина немедленно прекратить войну на Украине и вывести войска из этой страны.

Свен, участник протеста: "Я с пониманием отношусь к тому, что люди там хотят сражаться. Но я просто думаю... Я хочу сказать, что мы не покончим с этой войной, используя больше средств, больше денег и больше оружия".

На площадь Дам, в центре Амстердама, в знак солидарности с украинским народом, пришли тысячи людей. Акцию организовали городские власти.

"Спасибо вам, народ Нидерландов. Ваша поддержка значит много для нас. Спасибо большое", говорит украинка, участница демонстрации.

В столице Норвегии Осло антивоенная манифестация состоялась у здания парламента.

По центру Мадрида с флагами Украины прошли более двух тысяч демонстрантов. Все они требовали мира для Украины.