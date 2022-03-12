Война на Украине: день семнадцатый | Онлайн

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Война на Украине: день семнадцатый | ОнлайнКомментарии
Euronews
Авторское право AP Photo/Vadim Ghirda-
Российское министерство обороны заявляет об уничтожении новых объектов военной инфраструктуры. Украинские власти тем временем приводят новые данные о гибели мирного населения.
Горсовет Мариуполя заявляет о 1,5 тыс. жителей, ставших жертвами обстреловых жилых кварталов и блокады города. По данным ООН, только за период с 24 февраля по 10 марта в результате боевых действий погибли более 1500 мирных жителей, в основном от авиаударов и артобстрелов.
Мы ведём текстовую трансляцию семнадцатого дня российского вторжения.
15:18
В московской Высшей школи экономики сообщают о 130 заявках от российских студентов о переводе из вузов Чехии, США, Великобритании, Польши и других стран. Учащиеся, как сказано в прсс-релизе, "оказались в затруднительном положении".
Ранее в министерстве образования заявляли о том, что российские студенты, обучающиеся за рубежом, столкнулись с проявлениями нетерпимости и проблемами после начала российского вторжения на Украину.
15:13
Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящей блокировке Instagram. В ведомстве ограничение доступа к популярному ресурсу объясняют "обеспечение психологического здоровья граждан, в первую очередь, детей и подростков".
15:09
Владимир Зеленский просит лидеров других государств помочь освободить мэра Мелитополя Ивана Фёдорова. По данным украинских властей, он был похищен российскими военнослужащими. Мелитополь захвачен Россией, в городе проходят крупные акции протеста против вторжения.
14:58
Макрон, Шольц и Путин больше часа вели телефонные переговоры по ситуации на Украине. В Берлине сообщают, что европейские политики потребовали немедленно прекратить огонь и перейти к дипломатическому решению противоречий. Путин обвинил украинских военных в нарушении норм международного и гуманитарного права и призвал Макрона и Шольца повлиять на Киев.
13:47
Официальный Париж сообщил о телефонных переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с российским лидером Владимиром Путиным.
13:30
Правительство Украины объявило об открытии 12 новых гуманитарных коридоров для эвакуакции мирных жителей 12 марта, в частности, из Запорожья, Сум и Конотопа.
12:55
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе вторжения российская армия понесла крупнейшие потери за десятилетия:
"Они нигде не потеряли больше за такое количество дней. У большинства армий мира нет столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения".
12:34
Владельцы жилья на Украине получили через AirBnB ок. 15 млн. долларов за неделю в рамках кампании по поддержке страны в условиях российской агресии. Эти данные привёл гендиректор AirBnB Брайан Чески.
Ранее распространялись призывы бронировать жильё у украинцев, чтобы поддержать их финансово, а также дать возможность владельцам пустующей недвижимости принимать у себя беженцев. Впоследствии AirBnB открыл страницу для перечисления средств непосредственно в благотворительный фонд.
12:27
Россия грозится наносить удары по иностранным транспортным средствам с вооружением для Украины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в телеэфире, что Москва расценивает эти конвои как "законные цели".
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