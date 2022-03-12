Война на Украине: день семнадцатый | Онлайн

15:18

В московской Высшей школи экономики сообщают о 130 заявках от российских студентов о переводе из вузов Чехии, США, Великобритании, Польши и других стран. Учащиеся, как сказано в прсс-релизе, "оказались в затруднительном положении".

Ранее в министерстве образования заявляли о том, что российские студенты, обучающиеся за рубежом, столкнулись с проявлениями нетерпимости и проблемами после начала российского вторжения на Украину.