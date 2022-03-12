В Киеве вновь подсчитали военные потери РФ

На 17- день российского военного вторжения на Украину представители сепаратистских республик заявляют, что в скором времени в регион для их поддержки могут прибыть участники вооруженных формирования с Ближнего Востока.

Российские войска продолжают наступательную операцию и приближаются к Киеву. В городе Васильков киевской области в субботу утром был полностью уничтожен аэропорт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ несет потери:

"Наши вооруженные силы делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск колоссальны. Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней. С начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага потеряла боеспособность. Российские военные сдаются в плен уже не просто по одному, а целыми группами".

Минобороны РФ утверждает что удары наносятся с помощью высокоточного оружия большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины и опубликовало видеозапись боевых действий в Василькове.

Бои продолжаются не нескольким направлениям. В Мариуполе и Чернигове местные жители остались без электричества, воды, газа и отопления. В Харькове разрушены многие жилые кварталы и исторические здания. А в Мелитополе люди вышли на акцию протеста против похищения мэра города, в котором обвиняют сепаратистов, украинские СМИ сообщают, что в ходе этой демонстрации была похищена координатор акции.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил: "Утром 12-го марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки УВС в Броварах. За сутки российской авиацией сбиты с воздуха пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактара".

По оценкам информагентства Bloombeg, с начала вторжения Россия потеряла уже свыше 30 миллиардов долларов своего ВВП.

Данные обеих сторон о жертвах среди мирного населения и военных потерях пока не поддаются независимой проверке .

По подсчетам генеральной прокуратуры Украины, погибли не менее 79 детей, разрушены почти 300 школ.