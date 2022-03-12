Анкара и Ереван подтвердили готовность к нормализации отношений

Турция и Армения подтвердили готовность продолжать усилия по нормализации отношений между двумя странами. Об этом после встречи в курортном городе Анталья заявили главы МИД государств Мевлют Чавушоглу и Арарат Мирзоян. Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией на данный момент нет дипломатических отношений.

Арарат Мирзоян, глава МИД Армении: "Мы договорились продолжить процесс урегулирования, целью которого является установление дипотношений без предварительных условий и открытие границ".

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Турции отметил, что предпринимаемыми шагами и процессом нормализации отношений между Турцией и Арменией также доволен Азербайджан. "Как вы знаете, я был в Баку в прошлую субботу. Азербайджан поддерживает этот процесс", - сказал Мевлют Чавушоглу.

В 2009 году Турция и Армения достигли соглашения об установлении дипотношений, но оно так и не было ратифицировано из-за сильного противодействия со стороны Азербайджана.

С верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем главы дипведомств Турции и Армении обсудили вопросы региональной и международной безопасности.