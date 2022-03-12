Воздушная тревога в городах Украины

Сирены воздушной тревоги звучат уже практические по всей Украине. Российские войска продолжают наступление и по данным спутниковых снимков Maxar Technologies приблизились к Киеву.

Сообщается об авиаударах по западным районам страны, включая Луцк и Ивано-Франоковск. Минобороны РФ сообщило, что в этих городах выведены из строя военные аэродромы.

Украинские власти заявляют, что на юго-востоке похищен мэр оккупированного российскими военными Мелитополя. В центре Чернигова в результате авиаудара разрушена гостиница.

В субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламентариям Польши:

"Мы сражаемся вместе. У нас есть силы. Вместе нас 90 миллионов, мы вместе можем все. И это историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины — быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой пропасти".

В результате российского вторжения Украину покинули сотни тысяч людей, в районах боевых действий обстрелам подвергаются объекты гражданской инфраструктуры и тысячи мирных жителей пытаются уехать из опасных мест по гуманитарным коридорам. Киев и Москва обвиняют друга в срыве попыток эвакуации. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы,в окруженном Мариуполе происходит худшая гуманитарная катастрофа на Земле.

Данные обеих сторон о жертвах среди мирного населения и военных потерях пока не поддаются независимой проверке .

В Минобороны РФ утверждают, что Мариуполь заблокировали "вооруженные националисты".