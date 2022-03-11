Санкционный период для россиян и европейцев

Российский лидер Владимир Путин предупредил страны Запада о росте цен на минеральные удобрения, если России будут создавать проблемы для поставок продукции. Об этом Путин заявил на совещании с правительством, на котором обсуждались антироссийские санкции.

Владимир Путин, президент России: "Россия и Белоруссия, являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. Если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они еще больше вырастут, а это в свою очередь будет влиять на конечный продукт, на продукты питания".

Из-за вторжения России на Украину и последующих санкций, с ростом стоимости жизни сталкиваются европейцы. Конфликт уже привел к повышению цен на топливо и продукты питания. На автозаправочных станциях цена на бензин в некоторых случаях уже превысила два евро за литр. Автомобилисты штурмуют АЗС. Заправка дизельного автомобиля с 50-литровым баком обходится более чем в 90 евро. Есть опасения, что это не предел.

Натиск западных санкций ощущают и россияне. Импортные продукты питания, одежда, не говоря уже о предметах роскоши, уходят в прошлое. Крупные торговые сети - Zara, H&M, Uniqlo и другие, приостановили продажи в России, закрыв двери своих магазинов на неопределенный срок.

Многие, кто помнят 90-ые, распад Советского Союза, очереди за продуктами и гиперинфляцию, считают, что Россию ждут более трудные времена. Есть и те, кто уверен: санкции пойдут на пользу российскому рынку и со временем импортные бренды будут заменены отечественными.