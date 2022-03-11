Войдут ли скандинавские страны в НАТО?

Скандинавские страны, не входящие в НАТО, активизируют оборонное сотрудничество с альянсом после российского вторжения на Украину и укрепляют свои армии. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила в четверг об увеличении расходов на оборону до 2% от ВВП.

Финляндия может пойти и дальше. Похоже, ее население готово к радикальному изменению традиционного нейтралитета. Об этом говорит бывший глава финского правительства Александр Стубб:

"Произошел исторический сдвиг. Так, раньше 50% были за вступление в НАТО, а 24% - против. А сейчас 54% "за" и 20% "против". Я думаю, что люди руководствуются тем, что я называю "рациональным страхом", и это можно понять. Они опасаются, что Россия может сделать то же самое с Финляндией или, скажем, со Швецией. И в то же время они стараются думать рационально: "Нам нужно усилить нашу безопасность, и почему бы не сделать это если не в краткосрочной - то хотя бы в долгосрочной перспективе с помощью военного союза с НАТО или коллективной обороны?".

После консультаций с политическими партиями в финском парламенте об их восприятии кризиса и их позиции в отношении возможного членства в НАТО, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила несколько дней назад, что весной страна пересмотрит свою политику безопасности. Марин не стала говорить о датах и сроках обсуждения вступления страны в Атлантический альянс. Приоритет на данный момент - укрепление сотрудничества в области безопасности всеми возможными способами.

Тем временем в Норвегии начались масштабные учения Cold Response–2022. Об этом командование Вооружённых сил королевства информировано Россию ещё в январе нынешнего года. В манёврах принимают участие около 35 000 военнослужащих из 28 стран, преимущественно членов НАТО. Задача - отработать защиту норвежской территории в условиях холодной погоды в случае нападения.