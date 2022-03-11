Лукашенко: "Не мы развязали эту войну, наша совесть чиста"

В переговорах России и Украины, которые идут практически ежедневно, наблюдаются определенные позитивные сдвиги. Об этом заявил в пятницу Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко. О каких именно сдвигах идет речь, российский президент не уточнил. А его белорусский коллега заявил, что это не Москва и Минск развязали войну на Украине, а Киев, который якобы собирался напасть на Беларусь.

Владимир Путин, президент России: "Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Но я расскажу вам об этом обо всем этом поподробней".

Александр Лукашенко, президент Беларуси: "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - 4 позиции, я сейчас покажу карту, привез, - они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали: биологическое оружие, самые большие электростанции атомные и все это было готово взорвать".

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не будут участвовать в операции на Украине, однако территория Беларуси используется для российского вторжения.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Запад ввести более жесткие санкции против Лукашенко, поддержавшего агрессию.

Светлана Тихановская, лидер демократических сил Беларуси: "Я выступаю за то, чтобы санкции против путинского режима применялись и к клике Лукашенко. Белорусские госбанки должны быть отключены от сети SWIFT, а импорт с госпредприятий должен быть запрещен. В первую очередь для того, чтобы российские компании и банки не использовали Беларусь как огромную лазейку. Это уже происходит, и поверьте мне, полумеры не работают. Они только ухудшают ситуацию".

На саммите в Версале европейские лидеры признали Беларусь соучастницей России в войне против Украины и пообещали усилить санкционное давление на Москву и Минск.