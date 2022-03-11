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Албания

Акции протеста в Албании

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Акции протеста в Албании
Авторское право  Hektor Pustina/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Тысячи албанцев вышли на акции протеста в связи с резким повышением цен из-за вторжения России на Украину. В столице страны Тиране люди собрались перед зданием правительства. Группы манифестантов также перекрыли некоторые улицы.

Мирно начавшаяся демонстрация переросла в столкновения со стражами порядка. Полиция стала разгонять манифестантов. Сообщалось о задержаниях.

Акции протеста прошли и в других городах, где участники демонстраций блокировали дороги.

За последние семь дней цены на топливо в Албании подскочили на 50%, значительно подорожали и продукты питания. Демонстранты обвинили власти в том, что те наживаются на росте цен, и потребовали снизить акцизы и другие налоги.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что повышение цен, особенно на нефть и газ, вызвано войной на Украине и не является результатом присоединения Албании к международным санкциям против России.

Рама отметил, что правительство не повышало цены на электроэнергию и уже субсидирует 80% счетов за электроэнергию для домохозяйств и малых предприятий.