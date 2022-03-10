Над Киевом гудят сирены

Российские войска приближаются к Киеву. Министерство обороны Украины опубликовало видеозапись нанесения удара по одной из танковых колонн, а также кадры, на которых украинские солдаты грузят ящики с трофейной аммуницией. Между тем наступление продолжается и российские военные сейчас блокируют Киев с севера и запада.

Российская сторона публикует записи ударов с воздуха, где обладает явным преимуществом. Киев обвиняет Москву в бомбардировках гражданской инфраструктуры – жилых кварталов, школ и больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий здесь зафиксировано 18 случаев нападений на медицинские учреждения, медработников и машины скорой помощи. Россия отрицает свою причастность.

– Российские войска уже создали гуманитарную катастрофу на Украине – заявил Владимир Зеленский, президент Украины. – Это часть их плана. Они хотят унизить наш народ, чтобы он на коленях выпрашивал хлеб и воду из рук оккупантов. Чтобы украинцы могли спасти свою жизнь, только отправившись на оккупированные территории или в Россию. Поэтому блокируют Мариуполь, поэтому блокируют Волноваху, блокируют другие города.

Между тем для миллионов киевлян становятся привычными сирены воздушной тревоги. Люди стремятся укрыться в метро и бомбоубежищах, городские улицы пустеют.