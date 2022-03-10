Ожидания и иллюзии Северной Македонии

Александр Урбанович - украинец, проживающий в Северной Македонии. Возмущенный и потрясенный событиями на родине, на прошлой неделе он организовал акцию протеста в центре Скопье. Сейчас Александр занимается организацией доставки гуманитарной помощи на Украину. Реакция местных жителей как на протест, так и на гуманитарную акцию пока была сдержанной. Отчасти причина в том, что некоторые этнические македонцы в социальных сетях выразили поддержку Владимиру Путину и военному вторжению России на Украину.

Александр Урбанович, украинец, проживающий в Северной Македонии: "Люди здесь разделены. Одни настроены проевропейски, другие нет. Люди устали от всех условий, которые ставят перед их страной, чтобы двигаться вперед, и видят в лице России государство, которое таких условий не выдвигает. Но, по сути, Россия тоже не помогает. Мне кажется это странным. Если Россия не помогает, значит, она не улучшает ситуацию, так за что ее любить?"

Общество здесь расколото, и в социальных сетях буквально бушует война между теми, кто поддерживает западные страны, и теми, кто выступает за Россию. Институт демократии провел опрос общественного мнения, который показал, что 45% этнических македонцев заявили, что хотели бы, чтобы их страна присоединилась к Евразийскому союзу во главе с Москвой. Такой демарш многие объясняют препятствиями, с которыми Северная Македония столкнулась в своих попытках начать переговоры о членстве в ЕС. Северная Македония была страной-кандидатом с 2005 года, а в 2018 году Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве.

Марко Трошановски, директор Института демократии: "Эту поддержку можно объяснить коллективным разочарованием от того, как идет процесс расширения. Находясь в хвосте этого европейского процесса почти десятилетиями, в связи с тупиковой ситуацией с Грецией, а теперь и патовой ситуацией с Болгарией, люди в чем-то почувствовали, что ЕС не оправдал их ожиданий, их мечтаний. И это разочарование проецируется на альтернативу - Россию".

Борьян Йовановски, Euronews: "Несмотря на это все большее число граждан Северной Македонии по-прежнему верят в возможность начала переговоров о членстве своей страны в ЕС. Хотя в нынешних условиях эти ожидания больше похожи на иллюзии".