Франция: месяц до выборов

Ровно через месяц во Франции пройдет первый тур президентских выборов. В нынешней избирательной кампании участвуют двенадцать кандидатов, изо всех сил пытающихся привлечь внимание сограждан к своим программам. Предвыборная борьба была отодвинута на второй план войной на Украине, изменившей весь международный контекст. Однако время еще есть, считает директор Французского института общественного мнения Фредерик Даби.

Фредерик Даби, директор Французского института общественного мнения:_ "Все может измениться, потому что скоро мы выйдем на финишную прямую этой необычной кампании. А пока мы отмечаем, что уровень интереса французов к выборам никогда еще не был таким незначительным - эта кампания пострадала от ковида, потом она не могла войти в свой ритм, а затем ее затормозила война на Украине"._

Помимо войны на Украине, французов больше всего беспокоит покупательная способность. Она продолжает снижаться из-за инфляции, вызванной, в частности, ростом цен на энергоносители.

Фредерик Даби:_ "При распределении голосов вопрос покупательной способности может оказаться решающим. Мы видим, что это связано с войной на Украине, французы жалуются на инфляцию, стоимость жизни, сырья, энергии, на бензин, литр которого на заправке стоит больше 2 евро"._

Среди других важных забот, о которых французы на фоне украинского кризиса забыли, но лишь на время - система здравоохранения, показавшая свою хрупкость во время пандемии, а также проблемы окружающей среды и иммиграции.