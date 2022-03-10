Киев просит Запад закрыть небо в ответ на обстрел роддома

В Мариуполе разрушено здание роддома и детской больницы. Власти города и и президент Украины Владимир Зеленский обвинил в атаке на гражданский объект российскую армию. На опубликованных официальными лицами и очевидцами фото- и видеоматериалах видно, что здание роддома практически разрушено.

По данным украинской стороны, в результате обстрела пострадали 17 человек, в том числе и роженицы. Комментируя случившееся, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни в одном из городов Донецкой, Луганской, да любой области. Ни с одним из городов на Земле. Потому что мы люди".

За несколько часов до обстрела роддома в Мариуполе официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в "размещении там нацбата", который, по ее данным, занял там огневые позиции, выгнав из медучреждения персонал и пациентов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что "российские вооруженные силы не стреляют по гражданским объектам".

Спутниковые снимки демонстрируют множественные разрушения невоенных объектов в Маруиполе, который подвергается многодневным обстрелам и фактически осажден.

Киев вновь запросил западные страны закрыть небо. По данным ООН, за 14 дней на Украине погибли и получили ранения без малого полторы тысячи человек, свыше 2 миллионов стали беженцами.