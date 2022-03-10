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Россия

России обещают дефолт

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России обещают дефолт
Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до преддефолтного уровня. В свете последних событий пересмотр произвели с опережением графика, решив не ждать конца мая. В отчете Fitch отмечается, что подобная переоценка "отражает мнение экспертов о неизбежности суверенного дефолта".

Специалисты указывают, что сегодня Россия - мировой лидер по количеству санкций и что по э\тому показателю она обходит Иран, Сирию и КНДР. Одна из примет времени - отток крупных транснациональных компаний

Небольшой опрос москвичей показал, что людей это не пугает.

Светлана: "Я не могу сказать, что сильно жалко, ну, будет у нас другой кофе. Печально, конечно, что это происходит сейчас в стране. Мы это переживем. Я считаю, будет другая альтернатива".

"Никто специально этого не хочет (чтобы компания уходила), но если она закрывается, пусть закроется, Российские предприниматели будут увеличиваться здесь", - еще одно мнение на улице Москвы.

Станислав, студент. не жалеет о заявленном закрытии сети ресторанов "Макдональдс": "Я не переживаю, что они закрываются, считаю, что спасенные жизни гораздо важнее, чем вкусная еда".

Кремль обвиняет США и их союзников в развязывании экономической войны против России.