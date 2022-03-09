Подавляющее большинство украинских беженцев — женщины с детьми

В Польшу с территории Украины прибыли уже свыше миллиона трехсот тысяч беженцев. По сведениям польской погранохраны, 90% из них— женщины с детьми, 93% приезжающих — граждане Украины, 1% — поляки, 6% — граждане других стран. Согласно оценкам польских властей, около 500 тысяч детей, прибывших в последние две недели с Украины, находятся сейчас в Польше.

Всего за последние две недели в поисках безопасности, по данным ООН, бежали более двух миллионов человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил вклад соседей Украины в усилия по приему людей.

"Вряд ли я когда-либо видел такой массивный, и что важно, стремительный исход населения. Ответные меры были достаточными. И большинство выезжающих, вы об этом уже знаете, — женщины и дети, потому что мужчин призывают в армию. Эта группа особенно уязвима, особенно в ситуация внезапного бегства", — сказал Филиппо Гранди.

В Польшу ежедневно прибывают около 150 тысяч человек. В ходе первой волны уезжали люди, у которых были средства, у многих есть родственники и друзья в соседних с Украиной странах. Но если война продолжится, то в Европу будут прибывать все больше беженцев без ресурсов и поддержки.

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