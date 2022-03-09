McDonald's закрывает двери в России

Американский гигант общепита McDonald's принял решение приостановить свою деятельность в России и временно закрыть 850 ресторанов быстрого обслуживания. Компания обещает поддержать 62 тысяч российских работников. С McDonald's сотрудничают также сотни местных поставщиков и партнеров. Один из них — агропромышленный холдинг "Мираторг"сообщил, что на фоне остановки планирует расширить сеть своих бургерных в России.

Работу приостанавливает еще один американский гигант — сеть кофеен Starbucks. В России у Starbucks насчитывается 130 предприятий. О таком же решении сообщили многие американские компании, включая Pepsi и Coca-Cola.

Наблюдатели отмечают символичность происходящего, т.к. первый ресторан McDonald's открылся в Москве 32 года назад и многие видели в этом признаки окончания холодной войны. А компания Pepsi работала на рынке СССР и была дистрибьютором водки "Столичная»" в США.

Российские производители картофеля фри будут искать новые рынки сбыта внутри страны. Но в Картофельном союзе России не исключают, что реализация ряда инвестпроектов может затормозиться.