14-й день войны: прямая текстовая трансляция событий среды, 9 марта

14-й день войны: прямая текстовая трансляция событий среды, 9 мартаКомментарии
Начнут ли российские войска штурм Киева, как предостерегают зарубежные эксперты? Смогут ли мирные жители безопасно покинуть осаждённые украинские города? Заметит ли население РФ продолжающийся исход международных компаний, ограничения валютных операций, массовый отъезд квалифицированных профессионалов и знаменитостей из страны? Euronews продолжает вести хронику российского вторжения на Украину: это среда, 9 марта 2022 года, четырнадцатый день войны.
Польша уже приняла более миллиона украинских женщин и детей: пограничная охрана республики передаёт, что число беженцев, которые прибыли в Польшу с Украины с начала российского вторжения, превысило 1,3 млн. По данным погранохраны, 93% приезжающих в Польшу в последние дни - граждане Украины, 1% - граждане Польши. 6% - граждане других стран. 90% - женщины с детьми.