Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина
Live

14-й день войны: прямая текстовая трансляция событий среды, 9 марта

Access to the comments Комментарии
  Денис Локтев
Пожилая жительница Киева укрывается от опасности в столичном метро
Пожилая жительница Киева укрывается от опасности в столичном метро   -   Авторское право  AP Photo/Vadim Ghirda

Начнут ли российские войска штурм Киева, как предостерегают зарубежные эксперты? Смогут ли мирные жители безопасно покинуть осаждённые украинские города? Заметит ли население РФ продолжающийся исход международных компаний, ограничения валютных операций, массовый отъезд квалифицированных профессионалов и знаменитостей из страны? Euronews продолжает вести хронику российского вторжения на Украину: это среда, 9 марта 2022 года, четырнадцатый день войны.

07:57

Польша уже приняла более миллиона украинских женщин и детей: пограничная охрана республики передаёт, что число беженцев, которые прибыли в Польшу с Украины с начала российского вторжения, превысило 1,3 млн. По данным погранохраны, 93% приезжающих в Польшу в последние дни - граждане Украины, 1% - граждане Польши. 6% - граждане других стран. 90% - женщины с детьми. 

07:47
Dassault тоже уходит: Французская авиастроительная компания Dassault Systemes ("Дассо систем") приостанавливает новые проекты в России и Беларуси в связи с военной операцией РФ на Украине. "Dassault Systemes приняла решение приостановить все новые операции в России и Белоруссии в течение текущей недели", - отмечается в заявлении компании. "Мы можем сохранять некоторую минимальную поддержку деятельности для наших существующих клиентов, которые не являются объектом санкций, и будем руководствоваться мерами по контролю и ограничению экспорта и санкциями, а также правилами этики и международными стандартами".
"Dassault Systems решительно выступает за мир. Мы солидарны с украинским народом", - говорится в сообщении. 
Dassault, среди прочего, поддерживает инновационные компании и стартапы, предлагая решения для всех секторов экономики - от розничной торговли до высокоточных технологий.
07:10
Минобороны РФ продолжает находить предлоги для вторжения: российское военное ведомство предъявило документ, который, как оно утверждает, якобы является "оригиналом секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года". Как заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, украинские власти готовились к наступательным действиям на Донбассе, собираясь отправить на выполнение боевых задач соединение десантно-штурмовых войск, которое "с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове". Независимого подтверждения достоверности этого документа нет.
Ранее российские власти объясняли угрожающую концентрацию своих войск вдоль украинских границ "учениями" и отрицали планы вторжения, о которых предупреждали западные страны. Когда вторжение всё же началось, российское руководство объясняло его якобы имевшим место "геноцидом" на Донбассе, а также необходимостью "денацификации" и "демилитаризации" соседнего государства. 
06:58
ЕС готовится радикально сократить закупки российских энергоносителей: Франция (действующий председатель ЕС) завершает приготовления к неформальному саммиту, который откроется завтра в Версале. Двухдневная встреча лидеров 27 стран в юго-западном предместье французской столицы начнётся с обсуждения вопросов "европейской стратегии в сфере энергетической независимости" и "европейской обороны". Накануне руководство Еврокомиссии представило план сокращения закупок российских энергоносителей: программа REPowerEU призвана полностью ликвидировать энергетическую зависимость европейских стран от поставок РФ "значительно ранее 2030 года". На данный момент страны ЕС импортируют в общей сложности более 40% газа и 27% нефти из России.