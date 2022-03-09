14-й день войны: прямая текстовая трансляция событий среды, 9 марта

07:10

Минобороны РФ продолжает находить предлоги для вторжения: российское военное ведомство предъявило документ, который, как оно утверждает, якобы является "оригиналом секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года". Как заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, украинские власти готовились к наступательным действиям на Донбассе, собираясь отправить на выполнение боевых задач соединение десантно-штурмовых войск, которое "с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове". Независимого подтверждения достоверности этого документа нет.

Ранее российские власти объясняли угрожающую концентрацию своих войск вдоль украинских границ "учениями" и отрицали планы вторжения, о которых предупреждали западные страны. Когда вторжение всё же началось, российское руководство объясняло его якобы имевшим место "геноцидом" на Донбассе, а также необходимостью "денацификации" и "демилитаризации" соседнего государства.