В понедельник в Белоруссии прошёл третий раунд российско-украинских переговоров. Участник российской делегации помощник президента Владимио Мединский заявил, что ожидания от переговоров не оправдались.

Страны запада и транснациональные корпорации усиливают санкционное давление на Россию и Беларусь. По сообщениям СМИ, новые санкции могут затронуть порты, суда и военные технологии.