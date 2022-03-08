Война на Украине: 13-й день. Прямая текстовая трансляция

Война на Украине: 13-й день. Прямая текстовая трансляцияКомментарии
Euronews
В понедельник в Белоруссии прошёл третий раунд российско-украинских переговоров. Участник российской делегации помощник президента Владимио Мединский заявил, что ожидания от переговоров не оправдались.
Страны запада и транснациональные корпорации усиливают санкционное давление на Россию и Беларусь. По сообщениям СМИ, новые санкции могут затронуть порты, суда и военные технологии.
06:53
На Украине по-прежнему рассчитывают, что Запад предоставит Киеву самолёты, а также системы противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своей статье, опубликованной в газете The Washington Post.
06:43
В странах Евросоюза ожидают прибытия пяти миллионов беженцев с Украины. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметив, что число беженцев растёт "стремительными темпами".