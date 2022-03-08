Бельгия налаживает помощь беженцам с Украины

Украинские беженцы ожидают оформления документов в Брюсселе. Бельгия была не совсем готова к такому наплыву с Востока Европы. Но к понедельнику в столице была налажена помощь тем, кто спасается от российского нашествия на их родину.

Наталья Цуркан с семьёй приезжает каждое утро от границы с Францией:

«В 3 часа мы встали, сюда приехали к 5 утра. Мы надеемся, что сегодня пройдём. Нам неудобно приезжать сюда каждый день из Турне [90 км от Брюсселя], потому что дети очень устают».

«Это очередь для регистрации граждан Украины в Бельгии, - передаёт корреспондент Euronews Аида Санчес Алонсо. - До начала войны они могли въезжать в ЕС максимум на три месяца без визы. Европейская временная защита позволит им работать, учиться и пользоваться системой здравоохранения".

Европейская комиссия сейчас ищет возможности дополнительного финансирования государств-членов, которые приютят, накормят, обучат и трудоустроят этих украинцев. Евродепутат из Болгарии предлагает перевести на эти нужды "лишние" средства из общего бюджета.

«У нас есть остатки с последнего программного периода. Их можно распределить среди стран, принимающих беженцев, - сказал Андрей Новаков. - Этих денег было собрано слишком много на борьбу с коронавирусом, или по каким-то другим причинам они всё ещё лежат в конвертах неиспользованные".

По оценкам ведомства ООН по делам беженцев, всего за две недели конфликта Украину уже покинули два миллиона человек. Половина из них дети. Поэтому Брюссель хочет выделить дополнительные средства на их школьное обучение.