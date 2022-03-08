Оксана Забужко: "Женщины защищают Украину и Европу"

В Международный женский день Европейский парламент отметил стойкость и патриотизм украинок, а также их принадлежность к европейской семье. Слово взяла писательница из Луцка Оксана Забужко. Затем, в интервью Euronews она рассказала о своих соотечественницах, которые и 8 марта защищают Украину от наступающей российской армии:

«Они сражаются с тьмой тоталитаризма, которая вот-вот поглотит их страну. Путин заявил, что Украины быть не должно, а значит, всем нам отказано в праве на существование. Украинки защищают свои города и сёла, они защищают свои дома, семьи. Тем самым они защищают Европу - без особых предварительных размышлений».

Оксана Забужко сказала в Страсбуре, что сейчас украинки не только воюют и спасают своих близких, но и рожают детей в полевых условиях. Писательница предупредила евродепутатов, что нерешительность западных наций в отношении российских солдат может стоить многих жизней:

«Проснитесь и помогите нам воевать, пока они не пришли к вам. Прямо сейчас, война уже здесь, война в Европе и европейских городах, городах Украины, которые подвергаются ковровым бомбардировкам. Вам пора подумать о собственной безопасности».

Оксана Забужко автор эссе об украинской идее в европейском контексте. Она покинула Украину две недель назад а теперь не знает, когда вернётся домой.

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