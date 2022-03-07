В РФ утверждён список "недружественных стран"

Правительство РФ утвердило список недружественных стран. В этот перечень вошли государства, которые ввели или присоединились к санкциям против России после начала вторжения на Украину, включая Евросоюз и Швейцарию.

В соответствующем распоряжении говорится, что эти страны совершают "недружественные действия, направленные против РФ, ее компаний и граждан". Документ утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 5 марта.Согласно этому постановлению российские компании и граждане, имеющие обязательства перед зарубежными кредиторами из данного списка, смогут расплатиться с ними в рублях, а не в валюте.

Все сделки и операции с гражданами и фирмами из стран, попавших в список, должны получить одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В прошлом году к недружественным странам был причислены США и Чехия, тогда указ ограничил возможности найма на работу граждан РФ в дипмиссии "недружественных государств".

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