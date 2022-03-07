Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, её компаний и граждан недружественные действия. Как сообщила в понедельник пресс-служба кабмина, подписано соответствующее распоряжение.

В перечень вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Перечень утвержден в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".