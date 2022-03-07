Киев и Париж критикуют маршруты эвакуации с Украины, предложенные Россией

В Киеве сочли "аморальным" предложение Москвы по созданию гуманитарных коридоров, перенаправляющих мирных жителей с Украины в Россию и Беларусь. Глава французского государства Эммануэль Макрон осудил цитата "моральный и политический цинизм" российского лидера Владимира Путина в отношении гуманитарных коридоров.

Ранее Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, сообщил: "Сегодня с десяти утра по московскому времени объявлен режим тишины и открывается шесть гуманитарных коридоров. Один из Киева в Гомель, два из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону. Один из Харькова в Белгород, два из Сум - в Белгород и Полтаву".

Почти все предлагаемые Москвой варианты маршрутов ведут в российские или белорусские города. По Украине есть лишь два направления - Полтава и Запорожье. Это не устраивает украинские власти.

Ирина Верещук, вице-премьер Украины: "Это неприемлемый вариант - создание гуманитарных коридоров. Наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева не поедут в Беларусь, чтобы потом самолетами лететь в Россию".

Тем временем военный действия на Украине не прекращаются, а значит людям грозит опасность. Москва утверждает что удары наносятся исключительно по военным объектам.

О гибели попадающих под обстрел мирных граждан сообщают и украинские власти, и работающие на месте событий иностранные корреспонденты.

Попытки эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи срывались несколько раз. В нарушении режима тишины Украины и Киев обвиняют друг друга.