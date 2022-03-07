Еврокомиссия готовит письменный ответ на заявки Украины, Грузии и Молдавии

Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на присоединение к сообществу. Совет ЕС сообщил, что Еврокомиссия готовит письменные ответы, чтобы выразить официальное мнение по поводу этих обращений.

Затем 27 стран должны будут договориться о том, согласны ли они предоставить Украине, Грузии и Молдавии статус кандидатов, необходимый для начала длительных и сложных обсуждений .

Заявки Киева, Кишинева и Тбилиси будут проверены на соответствие стран необходимым критериям, таким как уважение к основополагающим ценностям ЕС, наличие стабильных институтов, гарантирующих соблюдение принципов демократии рыночной экономики.

Власти Украины просят принять страну в состав ЕС по ускоренной процедуре.

Процесс обычно занимает несколько лет. Так, Турция является кандидатом в члены Евросоюза с 1999 года. Такой статус получили Албания и Северная Македония. Переговоры ведут Сербия и Черногория.