Visa и Mastercard прекращают работу в РФ

Международные платежные системы Visa и Mastercard через три дня прекращают работу на российском рынке. Транзакции по картам, выпущенным в РФ, будут обрабатываться через российскую Национальную систему платежных карт. Владельцы карт не смогут пользоваться ими за рубежом. По данным Ассоциации туроператоров России, в эти дни за границей находятся не менее 150 тысяч российских туристов. Им посоветовали заранее снять наличные деньги.

На территории РФ не будут работать карты, выпущенные иностранными финансовыми институтами.

"Снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах — это возможно, потому что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимо от иностранных платежных решений. В ряде зарубежных стран также принимаются карты платежной системы "Мир". Это такие страны как Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Кипр", — сообщила руководитель пр_е_сс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, будут продолжать работать на территории страны до истечения их срока действия, после этого будут выпускаться карты "Мир",

Агентство Moody's понизило понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте с "B3" до "Ca " с негативным прогнозом.

Эксперты посчитали, что риск возникновения дефолта в России значительно увеличился. По данным агентства, российская экономика в этом году сократится на 7% из-за жестких санкций.