В ожидании "режима тишины"

Война на Украине идет одиннадцатый день. Украинские военные опубликовали видео на котором, как утверждается, запечатлен сбитый российский военный вертолет. Информационные агентства не располагают данными о дате и месте съемок. С наступлением воскресенья я поступали сообщения о сигналах воздушной тревоги в Полтаве, Киеве и Киевской области, Чернигове, Житомире.

Президент Украины Влаимир Зеленский снова выступил с обращением к народу: "Наши люди, украинцы, не отступают, не сдаются, не останавливают своего сопротивления. Они кричат оккупантам: "Иди домой, как российский корабль! Гоните их с нашей территории, преграждайте им путь".

Множество украинцев готовы пополнить ряды Вооруженных сил. Сотни мужчин выстроились в очередь у одного из столичных военкоматов. В связи с введенным военным положением Украину запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Из-за продолжающихся обстрелов, которые ведут российские военные, люди пытаются выбраться из города Ирпень. Многие уже его покинули. Здесь слышны звуки взрывов. Видны разрушения и пожары в жилых кварталах.Российские власти утверждают, что на территории Украины идет обстрел только военных объектов.

Это видео распространило министерство обороны России. Там заявили, что военнослужащие РФ взяли под свой контроль базу Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В военном ведомстве сказали, что "украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением ибоеприпасами".

Минобороны РФ также обнародовало кадры на которых, как утверждается, запечатлено оружие поставленное странами НАТО и брошенное при бегстве, как было сказано, украинскими националистами.

Так выглядит Мариуполь, подвергавшийся интенсивным обстрелам. Жителям города так и не удалось воспользоваться гуманитарным коридором. О режиме тишины для эвакуации людей из Мариуполя и Волновахи было объявлено в субботу утром российской стороной. Однако эвакуация так и не состоялась: в срыве процесса Россия и Украина обвинили друг друга, после чего Вооруженные силы РФ заявили о возобновлении наступательных действий в районе Мариуполя.

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