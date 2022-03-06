ООН: Украину за десять дней покинули 1,5 млн человек

Люди бегут за пределы Украины, охваченной военными действиями. В поисках безопасности, по данным ООН, Украину покинули более 1,5 млн человек. В румынский город Сирет, расположенный вблизи украинской границы, люди идут пешком или направляются на автомобилях. На дорогах образовались многокилометровые пробки.

По данным УВКБ ООН, в Румынию с начала вторжения России на Украину, прибыли свыше 63 тысяч беженцев. По словам сотрудников гуманитарных организаций ежедневно пересекают Дунай на паромах более тысячи человек. Здесь для приема людей созданы два центра Сигету-Мармацией и Сирет.

В ООН не скрывают обеспокоенности по поводу того, что поток беженцев будет расти.

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев: "У нас есть предположительное число, я подчеркиваю, предположительное. Речь идет о четырех миллионах беженцев. В начале я думал, знаете, не дай Бог мы достигнем этого количества беженцев. Это очень много. Но теперь я беспокоюсь, что так и будет".

От войны люди бегут в Словакию, Венгрию, Молдавию. Кто-то оседает в этих странах, а кто отправляется в другие. Самое большое количество беженцев приняла Польша. В субботу их насчитывалось более 800 тысяч. Среди них бОольшая часть - украинцы. Но есть также граждане Польши, Узбекистана, Белоруссии, Индии, Нигерии, Алжира, Марокко, Афганистана, Пакистана, США и России.

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