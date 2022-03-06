Еще одна попытка эвакуировать мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

В воскресенье в Мариуполе и Волновахе снова был объявлен режим тишины.Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (Россия признала ее независимой) вывезла из Мариуполя более 300 жителей по гуманитарным коридорам. Об этом заявили представители ДНР, добавив, что украинская сторона якобы отказалась гарантировать соблюдение режима прекращение огня.

Ранее городской совет Мариуполя сообщил, что эвакуация мирного населения начнется в 12 часов по местному времени. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут ведущий в Запорожье.

В субботу был также объявлен режим тишины. Тогда эвакуация так и не состоялась: в срыве процесса Россия и Украина обвинили друг друга.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные готовятся обстрелять Одессу. "Это будет военным преступлением", - сказал Зеленский в телеобращении.

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