Марши в поддержку Украины

В разных странах мира не прекращаются протесты против действий России на Украине. Сотни израильтян пришли к зданию российского посольства в Тель-Авиве. Манифестанты держали в руках украинские флаги и плакаты с надписью "Нет войне".

Говорит участница демонстрации:

" Я пришла сюда, чтобы выступить против Путина, который уничтожает украинский народ, а также русский народ. Он - тиран".

Тысячи людей собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы продемонстрировать поддержку украинскому народу и потребовать от США, НАТО и Европейского Союза предпринять более решительные действия в отношении Москвы. В частности, объявить бесполётную зону над Украиной.

"Мы на стороне добра и защищаем нашу землю. Украина всегда была мирной страной, всегда мирной страной. Мы никогда не хотели войны. Украинцы никогда ни на кого не нападали".

В Гамбурге, по данным местной полиции, на демонстрацию в поддержку Украины вышли порядка 30 тысяч манифестантов. К проведению акции призвали украинская диаспора, молодежные организации, ряд политических партий и движение по защите климата Fridays for Future.