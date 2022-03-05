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Украина

ТАСС: Минобороны РФ объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе

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Иллюстрационное фото: украинские беженцы
Иллюстрационное фото: украинские беженцы   -   Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Минобороны РФ объявляет режим тишины 5 марта с 10 часов утра по московскому времени и открывает гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи – ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что маршруты выхода "согласованы с украинской стороной". В офисе президента Украины подтвердили эту информацию.

Население Мариуполя составляет более 400 тыс.человек.

Новость дополняется.