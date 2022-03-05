"Аэрофлот" отменяет рейсы за границу

"Аэрофлот", флагманский авиаперевозчик России, объявил, что с 8 марта приостанавливает все международные рейсы, кроме полётов в Беларусь.

Этот шаг крупнейшей государственной авиакомпании был предпринят после того, как Росавиация рекомендовала всем российским авиакомпаниям с иностранными арендованными самолётами прекратить как пассажирские, так и грузовые рейсы за границу. Она сослалась на высокий риск конфискации в рамках западных санкций самолётов, арендованных за границей.

Рекомендация Росавиации не распространяется на авиакомпании, использующие российские самолеты или иностранные самолёты, которым не грозит арест. Это касается также зарубежных авиакомпаний из стран, которые не ввели санкции против России и не закрыли свое воздушное пространство для российских самолётов.

Внутри России "Аэрофлот" продолжит осуществлять рейсы в полном объёме, кроме ранее введенных ограничений на полёты в южные города страны. В заявлении "Аэрофлота", опубликованном в субботу, в качестве причины переноса названы "обстоятельства, препятствующие выполнению рейсов".

"Аэрофлот" также заявил, что отменит обратные билеты для пассажиров, которые должны вылететь из России после 6 марта и вернуться после 8 марта. Пассажирам с билетами в один конец будет разрешено летать до 8 марта.