Россияне уезжают в Хельсинки... навсегда

Россияне прибывают в столицу Финляндии на скоростном поезде "Аллегро" из Санкт-Петербурга. На сегодня это - единственный действующий железнодорожный маршрут между Россией и ЕС. Все билеты на ближайшие дни проданы.

После вторжения России на Украину и введённых Западом санкций всё больше россиян стремятся покинуть страну, опасаясь, в частности, введения военного положения.

"Очевидно, что за неделю мотивы путешественников изменились. Мы видим по багажу, который несут люди, что они переезжают в другое место, переезжают навсегда", - говорит Топи Симола, старший вице-президент финской государственной железнодорожной компании VR Railways.

Закрытие европейского воздушного пространства для российских самолётов и ответные меры Москвы привели к резкому росту цен на авиабилеты в такие пункты назначения, как Ереван или Дубай. Обозреватели отмечают, что лидирующим поисковым запросом последних дней среди россиян остаётся "эмиграция".

Они не ждут ничего хорошего, не чувствуют себя в безопасности, они знают, что экономическая ситуация будет усугубляться. Многие не могут оставаться в России по моральным соображениям Елена специалист по медиа-стратегии

Введение военного положения, отмечают эксперты, станет беспрецедентным в современной российской истории и может повлечь за собой массовую мобилизацию мужского населения и закрытие границ.