По результатам второго раунда российско-украинских переговоров, прошедших в четверг в Беларуси, удалось достичь лишь договорённости по организации гуманитарных коридоров для мирного населения.

Страны Запада и транснациональные компании продолжают вводить новые экономические санкции против России и против Беларуси.