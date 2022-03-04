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Война на Украине: девятый день | Прямая текстовая трансляцияКомментарии
Euronews
По результатам второго раунда российско-украинских переговоров, прошедших в четверг в Беларуси, удалось достичь лишь договорённости по организации гуманитарных коридоров для мирного населения.
Страны Запада и транснациональные компании продолжают вводить новые экономические санкции против России и против Беларуси.
08:56
Российские паралимпийцы покинут Пекин 6 марта. Ранее Паралимпийский комитет России сообщил, что, с учётом действующих правил, не сможет обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного паралимпийского комитета (МПК), отстранившего россиян от участия в Паралимпиаде-2022.
08:46
Госдума РФ единогласно поддержала поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за распространение ложных сведений о действиях российских войск будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Закон может вступить в силу уже 5 марта.
08:43
Торги и расчёты на всех площадках Московской биржи не будут проводиться с 5 по 8 марта.
08:30
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Нарушителям грозит «запрет на въезд в РФ, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, деятельность юридических лиц, которые находятся под контролем иностранцев, нарушающих права россиян, в России может быть приостановлена, как и полномочия таких лиц в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Также может быть установлен запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ». Ранее такие санкции были предусмотрены только в отношении граждан США.
08:14
Датская компания Maersk, осуществляющая морские грузовые перевозки,приостанавливает приём новых заказов на перевозку контейнеров с товарами первой необходимости в российские порты Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск. Заказы на перевозку грузов из этих портов также больше не принимаются.
08:06
Запорожская АЭС взята под контроль российскими военными. Согласно информации, размещённой на сайте Инспекции ядерного регулирования Украины, персонал станции на месте, контролирует состояние энергоблоков. Ранее сообщалось, что возникший в одном из зданий электростанции пожар ликвидирован.
07:32
Крупнейший разработчик ПО для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России из-за военной операции на Украине. Среди самых используемых инженерных программ компании – AutoCAD и 3ds MAX.
07:13
Центробанк РФ решил не возобновлять 4 марта торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Стоимость акции российских компаний резко упала после введения западных санкций.
07:07
"Санкции закончатся, если" Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также её "право на существование", – заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью ТАСС.
06:57
Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Беларуси. Об этом заявил гендиректор компании Брайан Чески.