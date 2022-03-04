Стартапы представили свои технологические новинки

Более 600 компаний-стартапов приняли участие во всемирном мобильном конгрессе, который завершает свою работу в Барселоне. В рамках специального мероприятия, 4YFN (“4 года спустя”), они имели возможность встретиться с потенциальными инвесторами.

«Мы видим, как мобильные технологии воздействуют на различные секторы экономики, — говорит директор 4YFNПере Дуран. — В прошлом мы уже обсуждали как они меняют здравоохранение и финансы. В этот раз мы обсуждали как они быстро трансформируют мир образования и спорта».

Метавселенные меняют так называемые иммерсивные технологии. До сих виртуальные технологии взаимодействовали только с двумя чувствами, зрением и слухом. Греческий стартап Magos изобрел перчатку, которая позволяет осязать виртуальный мир.

«Мы создали экзоскелет, — рассказывает сооснователь и директор стартапа Василапостол Уранис, — который отслеживает движение всех пальцев на руке. — Кисть очень сложная система, состоящая из 16 суставов. Наше устройство позволяет следить за каждым суставом человеческой кисти, в результате чего возникает ощущение реальности. Наше устройство позволяет достичь высокой точности в движениях. Врачи с его помощью смогут отрабатывать приемы, как будто они действую в реальности. Это поможет достичь оптимального результата при обучении и тренировке».

Спорт также переживает цифровую трансформацию. Японский стартап Orphe разработал обувь для спортсменов.

Мы помещаем внутрь обуви сенсоры, которые собирают информацию на профессиональном уровне, —объясняет представительница компании Регина Крайняя. — Таким образом спортсмены и все желающие могут проанализировать то, как они двигаются так, как раньше можно было сделать только с помощью профессионального оборудования. Они смогут проанализировать свою походку, движение при ударе, чтобы поможет избежать травм.

Это только два примера инновация, продемонстрированных стартапами на барселонском конгрессе.