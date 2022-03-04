Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Мир на пороге новой ядерной катастрофы? Мнения экспертов

Access to the comments Комментарии
 Марфа Васильева
euronews_icons_loading
Повреждения на 2-м блоке Чернобыльской АЭС в результате повторного возгорания 13 октября 1986 г. Архивное фото.
Повреждения на 2-м блоке Чернобыльской АЭС в результате повторного возгорания 13 октября 1986 г. Архивное фото.   -   Авторское право  STR/AP1986

Стоит ли Европа и мир на пороге ещё одной атомной катастрофы? Ночной обстрел крупнейшей на Украине и в Европе Запорожской АЭС генеральный секретарь НАТО назвал "безответственным", а президент Украины квалифицировал как "ядерный террор".

"Прежде всего следует ответить на вопросы: уцелело ли здание защитной оболочки реактора? По стандартам, вокруг реактора должен быть большой бетонный блок. И есть ли электричество, способное питать насосы, охлаждающие воду на станции? Если да, то причин для беспокойства нет. При условии, правда, что на станцию не будет совершено новое нападение, и е если украинские чиновники смогут получить доступ к объекту, потушить пожар и обезопасить АЭС", - говорит Джон Вулфстал, экс-заместитель старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению.

Ну а главный вопрос: осуществляется ли непрерывная подача электроэнергии для работы охлаждающих насосов, чтобы топливо оставалось в целости и сохранности? Если да, то станция может считаться безопасной неопределенно долгое время, хотя следует учитывать, что АЭС находится в зоне боевых действий
Джон Вулфстал
экс-заместитель старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению

Наджмедин Мешкати - профессор промышленной и системной инженерии, а также международных отношений в Университете Южной Калифорнии видит еще один фактор риска: "Из-за обстрелов есть вероятность того, что пропадет автономное электроснабжение, тогда придётся полностью положиться на аварийные дизельные генераторы, а это очень ненадежное, привередливое оборудование".

Специалисты едины в том, что отказ систем охлаждения и расплавление активной зоны ядерного реактора может привести к ещё одной катастрофе, после Чернобыля и Фукусимы.