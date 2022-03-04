Стоит ли Европа и мир на пороге ещё одной атомной катастрофы? Ночной обстрел крупнейшей на Украине и в Европе Запорожской АЭС генеральный секретарь НАТО назвал "безответственным", а президент Украины квалифицировал как "ядерный террор".

"Прежде всего следует ответить на вопросы: уцелело ли здание защитной оболочки реактора? По стандартам, вокруг реактора должен быть большой бетонный блок. И есть ли электричество, способное питать насосы, охлаждающие воду на станции? Если да, то причин для беспокойства нет. При условии, правда, что на станцию не будет совершено новое нападение, и е если украинские чиновники смогут получить доступ к объекту, потушить пожар и обезопасить АЭС", - говорит Джон Вулфстал, экс-заместитель старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению.

Ну а главный вопрос: осуществляется ли непрерывная подача электроэнергии для работы охлаждающих насосов, чтобы топливо оставалось в целости и сохранности? Если да, то станция может считаться безопасной неопределенно долгое время, хотя следует учитывать, что АЭС находится в зоне боевых действий Джон Вулфстал экс-заместитель старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению

Наджмедин Мешкати - профессор промышленной и системной инженерии, а также международных отношений в Университете Южной Калифорнии видит еще один фактор риска: "Из-за обстрелов есть вероятность того, что пропадет автономное электроснабжение, тогда придётся полностью положиться на аварийные дизельные генераторы, а это очень ненадежное, привередливое оборудование".

Специалисты едины в том, что отказ систем охлаждения и расплавление активной зоны ядерного реактора может привести к ещё одной катастрофе, после Чернобыля и Фукусимы.