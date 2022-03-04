Сигнал воздушной тревоги во Львове

Ещё до начала российского вторжения и бомбардировок Киева иностранные дипмиссии стали переводить свои посольства во Львов. Теперь они организуют эвакуацию своих граждан из столицы и зон боевых действий, а также и их репатриацию.

Группа бразильцев едет к польской границе, чтобы затем вернуться домой. Ранее южноамериканские страны сообщали о совместной операции по вывозу своих граждан с территории Украины. Эвакуацию посол Бразилии координирует лично. «Все здесь? Садись в машину, садись в машину!» — командует он. В этой группе, по его словам, 16 человек.

Как и многие послы, глава бразильской дипмиссии поедет во главе колонны до границы, а потом вернётся во Львов.

Тревога

Львов стал новым центром притяжения для дипломатов и журналистов прежде всего потому, что пока ещё считается достаточно безопасным крупным городом. Но и здесь периодически звучат сигналы воздушной тревоги и никто не может предсказать, насколько безопасно будет завтра.

Как и в Киеве во Львове подготовлена сеть бомбоубежищ, – с вынужденного знакомства с ними может начаться даже обычное заселение в гостиницу. Как и везде, большинство клиентов сейчас здесь либо беженцы, либо дипломаты, либо члены международных организаций, либо журналисты.

После сигнала тревоги персонал просит всех гостей срочно проследовать в безопасное помещение. На этот раз всё прошло быстро. Сотрудники сказали, что вчера была еще одна тревога, а днем ранее – 6. Так что, похоже, нигде на Украине больше не безопасно.

Ситуация во Львове, конечно, не настолько тяжёлая, как в Киеве. Отсюда регулярно отправляют конвои с гуманитарной помощью в столицу, которая готовится к новым российским ударам и потенциальной блокаде.