Страны Запада и транснациональные компании вводят всё новые экономические санкции против России, а также против Беларуси.

Сегодня, как ожидается, пройдёт новый раунд переговоров между Россией и Украиной.

США готовы принять участие в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине, если Россия отведёт войска и также вступит в переговоры. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.