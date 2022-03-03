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Война на Украине: восьмой день вторжения | Прямая текстовая трансляцияКомментарии
Euronews
Страны Запада и транснациональные компании вводят всё новые экономические санкции против России, а также против Беларуси.
Сегодня, как ожидается, пройдёт новый раунд переговоров между Россией и Украиной.
США готовы принять участие в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине, если Россия отведёт войска и также вступит в переговоры. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
07:18
Парижская филармония не намерена разрывать связи с представителями российской культуры, но откажет в приёме музыкантам, открыто поддержавшим действия российского правительства. При этом от них не будут требовать занимать официальную позицию против властей. Об этом заявил директор филармонии Оливье Манте. К настоящему времени здесь отменено выступление оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. «Мы поступим так же в отношении других музыкантов, которые в прошлом выражали поддержку нынешней российской власти, и после этого не изменили своей позиции», – заявил директор.
07:00
Около 5000 человек эвакуированы в Россию за последние сутки из ДНР и ЛНР. Таким образом, общее число жителей народных республик Донбасса, эвакуированных в Россию с 18 февраля, превысило 142 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
06:49
Компания "Автоваз" приостановит сборку автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также в период с 9 по 11 марта по причине нехватки электронных компонентов.
06:45
Более миллиона беженцев с Украины прибыли в страны Евросоюза за последние семь дней. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
06:38
Всемирная торговая организация (ВТО) обеспокоена последствиями конфликта на Украине для мировой торговли. Об этом говорится в заявлении генерального диоректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы, распространённом в среду в Женеве.