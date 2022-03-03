В России продолжаются антивоенные манифестации вопреки запретам

Десятки участников антивоенных манифестаций были задержаны в Санкт-Петербурге в среду после того, как находящийся тюрьме оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян протестовать против вторжения в Украину.

С самого первого его дня в городе ежедневно проходят акции протеста под лозунгом "Нет войне".

"Почему-то за нас принимают решения о том, что нам нужно воевать! Воевать нам не нужно. Это всё бред полный - то, что происходит", - не скрывает возмущения молодой человек по имени Кирилл.

"Я против войны. Мой муж украинец, я русская, у нас сын наполовину украинец-наполовину русский. Я против убийства наших братьев", - говорит Елена, участница манифестации.

Каждый день тысячи людей в городах по всей России игнорируют запрет властей и выходят на мирные акции протеста с требованием прекратить военные действия на Украине. По данным правозащитников, за последние дни задержаны около семи тысяч демонстрантов.