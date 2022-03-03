Бывший глава ВТО Паскаль Лами: экономика - слабое место России

Европейский Союз усиливает давление на Россию в ответ на её военные действия против Украины. 27 стран-членов приняли уже несколько пакетов всё более жёстких санкций. Экономическое оружие применялось в мире и раньше: таким было, например, американское эмбарго против Кубы или международная изоляция режима апартеида в Южной Африке. Однако нынешние ограничительные меры считает особенными бывший генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль Лами:

«На этот раз иная пропорция, потому что Россия является крупным игроком на ряде рынков, в частности, на энергетических и продовольственных. Страны Запада бьют по слабому месту России, то есть по её экономике».

Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти. На её долю приходится 20% мировых запасов газа. Москва - столица сельскохозяйственной державы, которая больше других экспортирует пшеницы. Всё это Евросоюзу приходится учитывать, прогнозируя последствия санкциями. Но благодаря им, 27 стран-членов преодолевают зависимость от такого поставщика, добиваются большей коммерческой и стратегической автономии. Паскаль Лами продолжает:

"Да, понемногу, Евросоюз наращивает ту торгово-экономическую и военную мощь, о которой мечтает некоторое количество его граждан, хотя и не все. Постепенно он наращивает свой собственный арсенал. ЕС способен на такие глубоко символичные меры, как поставки воюющей стране летального оружия. Я думаю, это был бы ещё один шаг к тому, что выглядеть как сильная и уверенная европейская держава. Впрочем, до этого еще далеко».

До сих пор казалась немыслимой военная помощь Украине, не входящей в состав Евросоюза. Но за последние годы он нарушил различные табу, например, допустил вмешательство Европейского центрального банка во время финансового кризиса 2008 году или совместное заимствование денег для востановления после пандемии коронавируса. А сегодня события по соседству подталкивают 27 стран-членов к ещё большей интеграции.