Российских атлетов допустили до участия в Паралимпиаде

Российские и белорусские спортсмены примут участие в зимней Паралимпиаде в нейтральном статусе из-за роли России и Беларуси в войне против Украине. Об этом заявил Международный паралимпийский комитет (МПК). Паралимпиада стартует в Пекине 4 марта и продлится десять дней.

Глава МПК Эндрю Парсонс в ходе пресс-конференции уточнил: "Паралимпийский комитет России и Национальный паралимпийский комитет Беларуси будут допущены до зимних Игр в Пекине в нейтральном статусе на следующих условиях: все спортсмены будут соревноваться под флагом МПК. Для них будет звучать гимн МПК. Атлеты не будут включены в медальный зачет Паралимпиады".

В Пекине будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.

Также сообщается, что МПК на внеочередной генеральной ассамблее примет решение о членстве паралимпийских комитетов России и Белоруссии.