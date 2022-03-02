Словакия ежедневно принимает тысячи украинских беженцев

Более 870 000 человек покинули Украину на фоне не прекращающихся боевых действий. Это число, предупреждают в ООН, растет в геометрической прогрессии и может преодолеть отметку в миллион в течение нескольких часов.

Наташа Ковачев, Euronews:

"В Словакию в течение дня прибывают все новые группы украинских беженцев. В основном — женщины с детьми и пожилые люди. Судя по тому, что мы видели до сих пор, большинство пересекает границу пешком. Чтобы это сделать приходится потратить порядка трех часов. Как долго стоят в очереди машины на другой стороне границы, мы не знаем.

По имеющейся у нас информации, от 10.000 до 15.000 человек ежедневно въезжают в Словакию с территории Украины через 3 основных пункта пересечения границы.

По эту сторону беженцы получают всю возможную помощь. Офицеры полиции, военнослужащие и огромное количество добровольцев обеспечивают людей бесплатной одеждой, едой, медикаментами, жильем. Предоставляется и бесплатный транспорт до Кошице, Братиславы, а также городов, расположенных в других частях Европы.

Украинские беженцы сейчас могут обратиться с просьбой о предоставлении им статуса лиц временно пользующихся защитой. Это означает, что в Словакии они смогут получать медицинскую помощь в местной системе здравоохранения и работать, дети будут ходить в школу. Если украинцы попросят убежища в официальных центрах для беженцев, они также могут получать карманные деньги, как объявило правительство Словакии.

Статус временной защиты будет предоставляться до конца 2022 года, а если понадобится, то и дольше".