Киев готовится к бою | Прямая трансляция

Киев готовится к бою | Прямая трансляцияКомментарии
В понедельник вечером колонна российской военной техники длиной в десятки километров приблизилась к Киеву. Минобороны России сообщило, что жители города могут беспрепятственно его покинуть.
На пятый день конфликта российские войска продолжили обстрел украинских городов. Сообщается о повреждениях жилых домов и гражданской инфраструктуры в Чернигове и Харькове. На юго-востоке Украины горячими точками остаются Мариуполь и Волноваха. Поступает информация о разрушениях из-за действий военных сил Украины и на территории сепаратистских республик Донбасса.
Число жертв среди гражданского населения продолжает расти. По данным ООН за первые пять дней вторжения полмиллиона украинцев уже бежали за границу. Главный прокурор Международного уголовного суда заявил, что "как можно скорее" начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности на Украине.
На границе с Беларусью начались мирные переговоры между Киевом и Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый раунд переговоров "не дал ожидаемых результатов", но стороны анонсировали продолжение диалога.
В этот же день Украина подписала заявку на членство Украины в Европейском союзе. Швейцария, традиционно придерживающаяся политического нейтралитета, объявила о присоединении к антироссийским санкциям. Россия в качестве одной из ответных мер закрыла свое воздушное пространство для 36 стран мира.
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"Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло , ещё шестеро получили ранения разной степени", - написал он.
"Газпром" сообщил, что продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.
Россия закрыла небо для Швейцарии в качестве ответных мер на присоединение к европейским санкциям - Росавиация.
The Walt Disney Company приостанавливает показы своих фильмов на территории России.
"Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, включая предстоящую премьеру [мультипликационного фильма] Turning Red ["Я краснею"] от студии Pixar", - говорится в заявлении.
В The Walt Disney Company подчеркнули, что дальнейшие решения руководство компании будет принимать "исходя из того, как будет развиваться ситуация".
Позднее в понедельник американская студия Warner Bros. заявила, что откладывает премьеру фильма The Batman. "Мы продолжим следить за развитием ситуации, - говорится в заявлении компании. - Мы надеемся на скорое и мирное разрешение этой трагедии".
Netflix отказался транслировать российские госканалы.
Речь идет о 20 российских федеральных каналах первого и второго мультиплекса, которые Россия требовала транслировать по новому закону о крупных аудиовизуальных сервисах. Норма вступила в силу в марте 2022 года.
"Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы на нашу платформу", - говорится в сообщении.
Пока сервис продолжает предлагать услуги российским пользователям.
Роскомнадзор (РКН) внес Netflix, локализованный в России, в реестр аудиовизуальных сервисов с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки 28 декабря.
В реестр РКН в настоящее время включены более 20 платформ, включая Okko, KION, Premier, Megogo, Start, Wink и другие.
53% финнов поддерживают вступление Финляндии в НАТО, 28% выступают против и 19% сомневаются, согласно опросу, проведенному компанией Taloustutkimus для Yle.
Сбор данных начался 23 февраля, за день до начала вторжения России в Украину, и закончился 25 февраля.
Вывоз россиян из-за границы. Россия прорабатывает организацию гуманитарных рейсов для вывоза россиян, которые не могут вернуться в страну из-за санкций. Рейсы могут быть организованы из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы граждан РФ, сообщила Росавиация.
"Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается. Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы", - говорится в сообщении агентства.
При этом агентство рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, называя это предпочтительным вариантом на текущий момент.