Киев готовится к бою | Прямая трансляция

В понедельник вечером колонна российской военной техники длиной в десятки километров приблизилась к Киеву. Минобороны России сообщило, что жители города могут беспрепятственно его покинуть.

На пятый день конфликта российские войска продолжили обстрел украинских городов. Сообщается о повреждениях жилых домов и гражданской инфраструктуры в Чернигове и Харькове. На юго-востоке Украины горячими точками остаются Мариуполь и Волноваха. Поступает информация о разрушениях из-за действий военных сил Украины и на территории сепаратистских республик Донбасса.

Число жертв среди гражданского населения продолжает расти. По данным ООН за первые пять дней вторжения полмиллиона украинцев уже бежали за границу. Главный прокурор Международного уголовного суда заявил, что "как можно скорее" начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности на Украине.

На границе с Беларусью начались мирные переговоры между Киевом и Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый раунд переговоров "не дал ожидаемых результатов", но стороны анонсировали продолжение диалога.

В этот же день Украина подписала заявку на членство Украины в Европейском союзе. Швейцария, традиционно придерживающаяся политического нейтралитета, объявила о присоединении к антироссийским санкциям. Россия в качестве одной из ответных мер закрыла свое воздушное пространство для 36 стран мира.

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