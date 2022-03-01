В ООН подсчитывают убитых на Украине и боятся, что жертв больше

На Украине есть жертвы среди мирного населения - это подтвердили в ООН. По данным организации, на вечер воскресения там погибли 102 мирных жителя, ранены свыше трехсот. В ООН предупредили, что реальные потери могут быть значительно выше.

С такими заявлениями не согласна российская сторона. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что у него нет информации о гибели гражданских лиц и сослался на большой поток фейковой информации. На шестой день войны обстановка остается сложной. Массированным обстрелам подвергся Харьков, второй по величине город Украины.В соцсетях появилось множество фото- и видеосвидетельств взрывов и разрушений в жилых кварталах.

Ждут штурма и в Киеве: на спутниковых снимках, обнародованных западными СМИ, видно, что на северных подступах к столице стянута российская бронетехника. Накануне военное командование России сообщило, что жители столицы могут беспрепятственно покинуть город - заявление, которое многие расценили как предупреждение о скорой осаде.

"Российские войска сегодня жестоко обстреляли Харьков реактивными снарядами. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые кварталы. Никаких военных объектов". Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление о ситуации в Харькове: "Российские войска сегодня жестоко обстреляли Харьков реактивными снарядами. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые кварталы. Никаких военных объектов".

Украинская сторона сообщает об обстреле в Черниговской области. По информации Киева, туда вошли белорусские военные. Это категорически отрицают в Минске, ранее президент Александр Лукашенко заявил, что его армия не будет "участвовать в операции на Украине".

"Они не дают нам спокойно жить, все разрушают., - комментирует житель Чернигова. - Мы только начали жить как люди, они не дают нам жить"

А в занятом россиянами Бердянске безоружные люди размахивали украинскими флагами и требовали от российских солдат "убираться домой": кадры этой демонстрации опубликованы в соцсетях.