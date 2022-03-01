В ООН подсчитывают убитых на Украине и боятся, что жертв больше

В ООН подсчитывают убитых на Украине и боятся, что жертв большеКомментарии
На Украине есть жертвы среди мирного населения - это подтвердили в ООН. По данным организации, на вечер воскресения там погибли 102 мирных жителя, ранены свыше трехсот. В ООН предупредили, что реальные потери могут быть значительно выше.
С такими заявлениями не согласна российская сторона. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что у него нет информации о гибели гражданских лиц и сослался на большой поток фейковой информации. На шестой день войны обстановка остается сложной. Массированным обстрелам подвергся Харьков, второй по величине город Украины.В соцсетях появилось множество фото- и видеосвидетельств взрывов и разрушений в жилых кварталах.
Ждут штурма и в Киеве: на спутниковых снимках, обнародованных западными СМИ, видно, что на северных подступах к столице стянута российская бронетехника. Накануне военное командование России сообщило, что жители столицы могут беспрепятственно покинуть город - заявление, которое многие расценили как предупреждение о скорой осаде.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление о ситуации в Харькове: "Российские войска сегодня жестоко обстреляли Харьков реактивными снарядами. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые кварталы. Никаких военных объектов".
Украинская сторона сообщает об обстреле в Черниговской области. По информации Киева, туда вошли белорусские военные. Это категорически отрицают в Минске, ранее президент Александр Лукашенко заявил, что его армия не будет "участвовать в операции на Украине".
"Они не дают нам спокойно жить, все разрушают., - комментирует житель Чернигова. - Мы только начали жить как люди, они не дают нам жить"
А в занятом россиянами Бердянске безоружные люди размахивали украинскими флагами и требовали от российских солдат "убираться домой": кадры этой демонстрации опубликованы в соцсетях.