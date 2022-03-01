5G для новой цифровой эпохи

Инновации в сфере развертывания сетей связи пятого поколения — одна из самых горячих тем на открывшемся в Барселоне Всемирном мобильном конгрессе. В ближайшие годы новые технологии продолжат менять жизнь. Новая эпоха цифрового мира уже немыслима без стандарта мобильной связи пятого поколения. Повлияет на война на Украине на внедрение 5G?

"Прискорбная ситуация на Украине не должна повлиять на развертывание сетей 5G. И в этом конфликте технологии имеют огромное значение. Прежде всего, это необходимость информировать население. Еще один аспект, который нужно здесь учитывать — экономика и технологии взаимосвязаны. И сегодня любой бойкот и любые меры в отношении развития технологий играют важную роль", — говорит глава национального наблюдательного совета по 5G Федерико Руиз.

Интернет вещей, метавселенная, дополненная и смешанная реальность — сети пятого поколения станут связующей нитью для всех видов деятельности в будущем. Все устройства будут подключены к облаку данных — наши машины, часы, очки, мобильные телефоны. Но когда начнет работать этот стандарт?

"Компании ожидают, что уже скоро около 80% покрытия придется на 5G в большинстве стран Европы. Благодаря это технологии промышленность переходит в метавселенную. Но возможно, что для развития цифровых двойников понадобится стандарт шестого поколения", — передает из Барселоны корреспондент Euronews Кристина Хинер.