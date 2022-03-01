Урок истории Украины

Школьники по всей Литве начали занятия с удаленного урока истории о государственности Украины и отношениях с Россией. Военное вторжение Москвы в соседнюю страну стало в последние дни одной из главных тем в разговорах литовских учеников.

Преподаватель истории Аудрюс Юргелявичюс сказал, что его главной целью было развеять мифы, нагнетаемые пропагандой военного времени. Ряд из них, по его словам, легли в основу объемной июньской статьи Владимира Путина и его речь, посвященную началу войны.

Аудрюс Юргелявичюс, учитель истории: "Я попытался развенчать, разрушить пять самых главных и наиболее часто повторяемых мифов об Украине и ее истории, о том, что украинцы и русские - это один народ, только разделенный злонамеренными деятелями. Еще один миф о том, что история украинской государственности очень коротка и что их государство было создано в начале 20-го века вождем большевиков Владимиром Лениным. Я также хотел опровергнуть вымысел о том, что украинский и русский народы связывает многовековая дружба".

Урок, организованный профсоюзом учителей, набрал десятки тысяч просмотров. Из него школьники, в частности, узнали о Киевской Руси, о временах, когда некоторые регионы Украины входили в состав Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой и не одно столетие отстаивали свои земли в противостоянии с Москвой.